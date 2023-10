Forlì. Alla corsa della solidarietà podisti da tutta Italia volontari durante l’alluvione GALLERY

FORLI’. In 1.800 alla “Tin bota Romagna Half Marathon”: la corsa della solidarietà ha fatto il pieno. E le presenze sarebbero state di più se non ci fosse stato il tetto dei 300 iscritti alla gara competitiva di 21 km, mentre sono stati 1.500 gli iscritti ai due percorsi non competitivi di 4 e 8 km. Il serpentone di magliette arancioni è partito da piazza Saffi e ha colorato le vie della città attraversando le strade della tragedia nei quartieri più colpiti dall’alluvione, Romiti e San Benedetto, per poi tornare nel cuore del centro storico per l’arrivo. Per l’occasione sono arrivati podisti da tutta Italia, dalla Val d’Aosta alla Calabria, molti dei quali erano arrivati a Forlì a spalare fango dopo la tragedia. Presenti anche due atleti spagnoli e uno greco. Nella gara competitiva hanno trionfato Mattia Capece e Barbara Poggiali.