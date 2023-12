Forlì, alcol alla guida, 5 patenti ritirate nel ponte dell’Immacolata

Durante il ponte dell’Immacolata, i carabinieri di Forlì hanno intensificato i controlli delle zone della città ritenute più a rischio. Particolare attenzione è stata rivolta nelle aree della stazione ferroviaria, punto bus e del plesso commerciale I Portici. Numerosi sono stati anche i posti di controllo svolti nelle ore serali e notturne lungo le principali arterie cittadine. Il controllo delle persone che bivaccano e stazionano nelle aree del plesso commerciale da parte dei militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Forlì, ha consentito di identificare quattro giovani in possesso di modiche quantità d hashish e marijuana, nei confronti dei quali è scattata la segnalazione alla Prefettura con l’avvio del procedimento amministrativo per la sospensione della patente di guida e di qualsiasi altro documento valido per l’espatrio.

Per quanto concerne la circolazione stradale, sono stati cinque gli automobilisti che si sono visti ritirare la patente di guida, perché sorpresi alla guida in orario serale o notturno, con un tasso alcolemico oltre al limite consentito dal codice della strada. Nei loro confronti scatterà la sospensione della validità del documento di guida, per un periodo compreso tra i 15 ed i 30 giorni.