Forlì. “Albero dei Tutti”, anche il prefetto al percorso guidato

Prosegue ogni sabato e domenica mattina, in centro storico, il percorso guidato dalle pietre d’inciampo all’Albero dei Tutti, promosso da Circolo Aurora e Fondazione Falcone a Forlì.

Particolarmente significativo l’incontro svoltosi nella mattinata di sabato 11 novembre, ad unirsi al gruppo, guidato da Simona Palo, referente Fondazione Falcone in Emilia Romagna e dal professor Maurizio Gioiello, è stato infatti il prefetto di Forlì Rinaldo Argentieri, di recente nomina in città. Il percorso, che ha la scopo di ricordare gli ebrei vittime di persecuzioni razziali e oppositori del regime nazifascista, uniti nel sangue e nel ricordo alle vittime di mafia a cui l’Albero dei Tutti dell’artista Gregor Prugger vuole rendere omaggio, ha visto anche la partecipazione di Antonio Spazzoli, che ha ricordato in particolare i componenti della propria famiglia a cui sono state dedicate alcune pietre d’inciampo, tra cui il nonno Tonino Spazzoli, grande oppositore antifascista e repubblicano. Il prefetto Argentieri ha ricevuto, di fronte all’Albero dei Tutti, il lenzuolo della Fondazione Falcone raffigurante l’immagine di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, in ricordo dei lenzuoli che i palermitani appesero alle finestre delle proprie case nel 1992 come reazione della società civile alle stragi mafiose.