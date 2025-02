Forlì, al via i lavori di ripristino delle case popolari alluvionate, cantieri per oltre 2 milioni

Ricostruzione post-alluvione, al via i lavori di ripristino e messa in sicurezza degli alloggi popolari alluvionati, con cantieri da oltre 2 milioni. Lo annuncia l’assessora Angelica Sansavini in una nota: “Acer ha già pre-selezionato le imprese per le manutenzioni necessarie e questo ci permetterà di partire con i ripristini in tempi stretti. Comprendendo il disagio che in tutti questi mesi le famiglie hanno dovuto affrontare, siamo finalmente giunti alla soluzione che auspichiamo possa giungere nel secondo semestre di quest’anno”

“Le risorse ci sono - riferisce il Comune di Forlì - e i progetti anche. È imminente l’avvio dei lavori per la messa in sicurezza e ripristino edile e impiantistico del patrimonio di edilizia residenziale pubblica danneggiato dall’alluvione del maggio 2023”.

Nella giunta di mercoledì pomeriggio sono stati approvati i quattro progetti esecutivi relativi agli interventi di messa in sicurezza, manutenzione straordinaria e ricostruzione degli immobili in Corso Garibaldi 256-260, in Piazzetta Schiavonia 19-20, in via Aquileia 4-6 e 12-14, per un importo complessivo di oltre 2 milioni.