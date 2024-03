Forlì, al Romiti i volontari di Scientology ripuliscono il quartiere

Non si fermano le iniziative dei Ministri Volontari di Scientology di Forlì per riqualificare il quartiere Romiti, uno dei più colpiti dall’alluvione dello scorso maggio. Ecco perché, insieme al Comitato di Quartiere Romiti ed insieme ad Alea Ambiente, è stato organizzato un pomeriggio ecologico dove i partecipanti si sono presi cura di alcune aree del quartiere da riqualificare, con il patrocinio del Comune di Forlì, Assessorato alle Politiche Ambientali ed Energetiche, alla Mobilità e al Verde. I Ministri Volontari di Scientology vogliono fare un ringraziamento speciale a queste istituzioni per il loro supporto all’iniziativa. I volontari hanno raccolto moltissima plastica e molte cartacce abbandonate lungo le vie del quartiere, che poi gli operatori di Alea Ambiente hanno ritirato.