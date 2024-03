Forlì, al lavoro in bus: sconti fino al 50% sugli abbonamenti se l’azienda collabora con il Comune per la mobilità sostenibile

Sconti fino al 50% sull’acquisto degli abbonamenti del trasporto pubblico locale per tutti quei lavoratori delle aziende forlivesi che partecipano attivamente alle politiche di mobility management. Lo ha deciso il Comune di Forlì, con la collaborazione di FMI e Start Romagna, per incentivare la mobilità sostenibile tra quelle imprese del territorio cittadino che hanno adottato piani interni strutturati relativi agli spostamenti casa/lavoro dei propri dipendenti.

“Grazie all’ottenimento di un finanziamento regionale di oltre 122 mila euro, per tutto il 2024 diamo la possibilità a queste aziende di attivare una scontistica importante sull’acquisto di titoli di viaggio relativi al trasporto pubblico locale”, spiega l’assessore Giuseppe Petetta.

Lo sconto verrà applicato direttamente al lavoratore al momento dell’acquisto degli abbonamenti, annuali o mensili, presso la biglietteria di Start Romagna. “Tramite FMI abbiamo scritto a più di 20 aziende della città che all’interno del proprio organico hanno istituito la figura del mobility manager e investono sull’adozione di corretti stili di vita. Vogliamo favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici negli spostamenti casa/lavoro dei loro dipendenti e per farlo abbiamo deciso di indirizzare il contributo ottenuto dalla Regione per l’abbattimento del sistema tariffario di Start Romagna. Crediamo che questa iniziativa rappresenti una spinta in più per rendere la nostra città ancora più sensibile e impegnata nell’utilizzo del mezzo pubblico a discapito di quello privato.”