Forlì. Aggredito con un sampietrino, paura in centro storico per un 25enne

È stato aggredito a due passi da piazza Saffi da una persona armata con un sampietrino un 25enne originario del Bangladesh che ieri, alle 15.30, stava percorrendo i loggiati di corso della Repubblica in prossimità della piazza centrale di Forlì. Non sono ancora chiari i contorni della vicenda ma l’aggressore sarebbe stato armato con un sampietrino, i blocchetti che lastricano molte zone del centro storico. Un colpo che poteva avere effetti ben più tragici ma che, fortunatamente, ha permesso al malcapitato di fuggire per raggiungere corso Mazzini, in prossimità di via Pedriali, dove c’è un presidio fisso degli agenti di Polizia Locale. Sono stati proprio i vigili a soccorrere l’uomo chiedendo l’intervento del 118. Il 25enne è stato, quindi, trasportato al “Morgagni-Pierantoni” fortunatamente con codice verde. Anche se la denuncia verrà formalizzata oggi, le forze dell’ordine sono già al lavoro per fare luce sulla vicenda e sui motivi dell’aggressione che al momento sembrano mancare. Sono state già acquisite le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza e gli inquirenti potrebbero essere già sulle tracce di una persona, anch’egli straniero, senza fissa dimora.