Forlì, aggredisce la moglie e fugge: arrestato dai Carabinieri dopo un inseguimento

Litiga e aggredisce la moglie poi fugge in auto, raggiunto e arrestato dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Forlì. Sono questi i contorni della vicenda che hanno coinvolto, la scorsa serata, una giovane coppia di stranieri, lei 40enne e lui 26enne. La donna, aggredita dall’uomo per motivi economici, si è rifugiata in bagno da dove è riuscita a chiamare il numero di emergenza “112”. La centrale operativa del Comando Arma di viale Mazzini ha inviato subito sul posto due pattuglie ma l’uomo, intuendo la richiesta d’aiuto della donna, si è dato a precipitosa fuga con la sua auto. Le ricerche del mezzo, sono state diramate a tutte le pattuglie in circuito nell’area cittadina e dopo qualche ora di intense ricerche, il giovane è stato intercettato da una pattuglia di Forlì mentre, a bordo della sua utilitaria, percorreva viale Bologna.

Inseguimento in città

L’uomo, innanzi all’alt intimato dai militari, ha forzato il posto di blocco, è così scaturito un inseguimento per le vie cittadine, per fortuna con scarso traffico vista l’ora notturna.

Raggiunto da una gazzella della Sezione Radiomobile, è stato bloccato mentre provava a dileguarsi a piedi per le vie di Forlì. L’uomo è stato denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, oltre che per maltrattamento in famiglia ai danni della moglie a favore della quale è stata attivata la procedura del c.d. “codice rosso”. Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato tradotto in carcere, perché colpito tra l’altro, da un ordine di carcerazione per reati commessi in passato.