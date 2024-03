Forlì, aggredisce il tassista e prende a calci i Carabinieri: arrrestato

Nella serata di venerdì 23 febbraio, i Carabinieri di Forlì hanno arrestato un 27enne straniero, residente in provincia, per resistenza a pubblico ufficiale aggravata e lesioni personali. I Carabinieri avevano ricevuto al 112 una richiesta di aiuto da parte di un tassista che era stato poco prima malmenato all’interno della sua autovettura da un cliente che, giunto a destinazione, non avendo con sè denaro contante per pagare, lo aveva assalito fisicamente.

All’arrivo della pattuglia, l’aggressore, che nel frattempo si era allontanato a piedi, è stato subito rintracciato dai militari che hanno potuto constatare che si trovava in uno stato di agitazione e alterazione psicofisica dovuta verosimilmente all’eccessivo abuso di sostanze alcoliche. All’arrivo del secondo equipaggio chiamato in rinforzo il giovane iniziava ad inveire contro i militari ponendosi in modo aggressivo e per contenerlo si è dovuto utilizzare lo spray al peperoncino. Ne è nata una breve colluttazione e un militare, è stato ferito ad un ginocchio da un calcio. L’indomani mattina, dopo la convalida dell’arresto, è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di firma alla Polizia Giudiziaria.