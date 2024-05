Forlì, aggredisce il portiere del teatro e poi si scusa: viene scarcerato, ma l’ufficio di Procura fa appello

Aggredisce il portiere del teatro, poi si scusa. Era completamente ubriaco dopo una notte in caserma ha preso coscienza di quello che ha commesso. I fatti risalgono allo scorso weekend quando, un 52enne pregiudicato - già noto alle Forze dell’Ordine - in evidente stato di ebbrezza, ha aggredito il portiere di un noto teatro cittadino per poi allontanarsi subito dopo.

L’immediata segnalazione al 112, ha permesso agli uomini della Sezione Radiomobile della Compagnia di Forlì di rintracciare l’aggressore che, una volta fermato, si è scagliato contro l’equipaggio venendo però prontamente immobilizzato dai militari.

Condotto in caserma, è stato arrestato per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale (uno dei due militari intervenuti ha riportato una lussazione). L’uomo, prima di essere condotto innanzi all’autorità giudiziaria per la direttissima, ha trascorso tutta la notte in caserma dove ha avuto modo di smaltire i fumi dell’alcol e, al suo risveglio, ha chiesto scusa ai militari assumendosi la piena responsabilità dell’accaduto. A seguito della convalida dell’arresto e della scarcerazione del 52 enne, l’Ufficio di Procura ha sottoscritto atto di appello avverso il diniego dell’Ordinanza cautelare, atto che sarà depositato quanto prima al Tribunale del Riesame di Bologna.