Forlì, aggredisce i Carabinieri e prende a calci la gazzella: 20enne arrestato

La notte scorsa, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Forlì, hanno arrestato un 20enne tunisino, presunto responsabile dei reati di “resistenza a pubblico ufficiale” e “danneggiamento”.

I militari, in piena notte e su richiesta di un cittadino che segnalava la presenza di una persona che si aggirava – con fare sospetto – tra le autovetture in sosta, intervenivano in via Tommaso Zauli Saiani, dove individuavano il presunto responsabile che, alla vista delle pattuglie, tentava subito una fuga a piedi venendo immediatamente raggiunto. Il giovane, in palese stato di alterazione, colpiva con un calcio la gazzella (danneggiandola) e aggrediva fisicamente, minacciandoli, i militari che riuscivano ad immobilizzarlo e ad accompagnarlo in caserma.

Al termine delle procedure d’identificazione, il giovane è stato arrestato e, su disposizione del Sostituto di turno della Procura della Repubblica di Forlì, trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Carabinieri di Corso Mazzini, in attesa dell’udienza di convalida. La mattinata successiva, il Giudice del Tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto disponendo, nei suoi confronti, il divieto di dimora nella provincia di Forlì-Cesena.