Forlì, addio all’ex primario del Pronto soccorso Ubaldo Mengozzi

«Dovessi nascere altre mille volte, vorrei sempre essere un medico d’urgenza». Lo ripeteva spesso, anche nell’ultimo mese, a testimonianza dell’amore per la professione che ha contribuito a fare crescere, Ubaldo Mengozzi, ex primario del Pronto soccorso all’ospedale di Forlì prima del trasferimento a Vecchiazzano, presidente onorario della Simeu, Società italiana di medicina d’emergenza urgenza, morto ieri all’età di 92 anni. Era stato travolto da un’auto il 29 novembre scorso in via Celletta dei Passeri, mentre passeggiava, poco distante dalla sua abitazione ai Romiti. Si era ripreso, ma l’età e qualche problematica collegata a quell’evento traumatico così grave, gli sono stati fatali. Lascia un vuoto enorme tra medici e sanitari che sono nati e cresciuti sotto la sua ala da precursore.