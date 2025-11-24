Forlì, addio a Maura Giunchi, storica esponente del Pri

Addio a Maura Giunchi esponente di spicco del Partito Repubblicano a Forlì. In una nota, il sindaco Gian Luca Zattini, a nome dell’Amministrazione comunale, “esprime i sentimenti di cordoglio per la morte di Maura Giunchi. Già consigliera comunale e assessore, in rappresentanza del Partito Repubblicano italiano, Maura Giunchi ha dedicato energie e passione al servizio della comunità cittadina, con una attenzione particolare ai temi sociali e alle pari opportunità. Donna di carattere ha sempre affrontato confronti e problemi con lealtà e decisione. Ai familiari e a tutti coloro che hanno avuto l’occasione di condividere con lei percorsi di impegno civico, amministrativo e politico giungano le più sentite condoglianze e la nostra vicinanza”.