Forlì, addio a Fofò, il pioniere della pizza napoletana

forlì

Trent’anni fa fece scoprire la pizza napoletana ai forlivesi, ieri si è spento all’età di 68 anni Alfonso Lepore, per tutti Fofò. Dopo un’esperienza in Germania, lo storico pizzaiolo scelse Forlì come sua nuova casa nel 1990. Solo due anni dopo, nel 1992, diede il via alla sua prima avventura imprenditoriale in viale Italia con l’apertura del “Forum Livii”, gestito insieme a un ex socio. Il nome di Alfonso Lepore resterà per sempre legato alla svolta arrivata nel 2000. Fu allora che inaugurò la pizzeria “Fofò” a Vecchiazzano, dove è rimasta per ben 17 anni. Solo più recentemente la famiglia ha deciso di intraprendere una nuova avventura trasferendosi in corso Diaz con “Le Fofò” , attività gestita dalle figlie. Alfonso Lepore ha continuato a lavorare fino a tre anni fa, quando è arrivata la malattia che lo ha costretto a lasciare tutto in mano alle figlie. La pizzeria è chiusa per lutto.