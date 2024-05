Forlì. Addio a Eraldo Taioli, il ricordo del Pd forlivese e di Graziano Rinaldini

Questa mattina, dopo una lunga malattia, è mancato Eraldo Taioli, 74 anni, volontario di lunghissima data del PD forlivese. Gessica Allegni, segretaria territoriale, lo ricorda a nome di tutto il Partito Democratico locale: “Lo ricordiamo tutte e tutti per la sua generosità e la sua disponibilità, che non ha mai fatto mancare fino a quando la sua salute glielo ha permesso. E nonostante la malattia la sua presenza è stata costante, il suo sostegno non è mai mancato, anche a distanza, sempre attento e partecipe, non da ultimo in questa campagna elettorale”. “Il suo impegno è stato trasversale, ma vogliamo ricordare, tra gli altri temi sui quali Eraldo si è battuto, in particolare la legalità e il contrasto all’azzardopatia. La comunità del PD perde un pezzo di sè. Ci impegneremo a batterci sempre per i valori in cui Eraldo credeva, nell’esempio della sua passione e della sua umanità. Ci stringiamo in un forte abbraccio ad Eleonora e Marisa, a cui esprimo le più sincere condoglianze a nome di tutta la Federazione forlivese”, conclude Allegni.

Graziano Rinaldini, candidato sindaco del centrosinistra ricorda così Taioli: “Desidero ricordare con affetto e stima il grande impegno e la generosità di Eraldo Taioli, artefice e motore della storia della comunità del Partito Democratico forlivese. Il suo contributo e il suo sostegno sono stati una costante mai venuta meno, anche in occasione di questa campagna elettorale, a testimonianza del valore civico e dell’autentico spirito di partecipazione che lo ha sempre contraddistinto. A lui va il mio grazie e quello di tanti amici che con lui hanno condiviso passione e valori di democrazia e umanità”.