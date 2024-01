Forlì. Addio a Diana Morgagni, stimato chirurgo dell’ospedale

E’ scomparsa pochi giorni prima del suo 70esimo compleanno Diana Morgagni, stimato medico chirurgo dell’ospedale di Forlì. Il Partito Democratico forlivese esprime il proprio sentito cordoglio per la sua scomparsa: “Stimata professionista ha saputo coniugare le sue competenze in campo medico con un instancabile impegno di carattere sociale per le donne e per le persone con disabilità, divenendo un punto di riferimento per la nostra città, di cui è stata anche consigliera comunale. La sua scomparsa lascia un grande vuoto sia dal punto di vista professionale che da quello umano”.