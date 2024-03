Forlì. Addio a Bruno Battistini, l’ultimo difensore civico

E’ venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Bruno Battistini, l’ultimo difensore civico di Forlì. L’uomo, 78 anni, è stato dirigente scolastico delle scuole dell’infanzia e elementari in alcuni plessi della città mercuriale dal 1973 al 2001, mentre dopo il pensionamento dal 2003 fino al 2013 ha ricoperto per due mandati l’incarico di difensore civico nell’ufficio ubicato in via Giorgina Saffi. Battistini, inoltre, è stato consigliere comunale negli anni ‘80 ed era amico dell’ex sindaca di Forlì, Nadia Masini, con la quale ha condotto battaglie per il mondo dell’istruzione nella prima infanzia. “E’ stata una persona dalla grande integrità intellettuale - lo ricorda la famiglia -. Un uomo moderato e molto attento ai bisogni degli altri, è stato molto amato da chi lo ha conosciuto”. Un ricordo arriva anche da Gianignazio Cerasoli: “Ci sono uomini che lasciano tracce profonde e luminose pur svolgendo il proprio lavoro quotidiano senza clamori o sovraesposizioni pubbliche, preferendo la concretezza del fare e la fatica della mediazione alla facile ribalta dei media. Bruno Battistini era uno di loro, costantemente impegnato nel far crescere la città promuovendo la cultura dal basso, dalla scuola, dalle occasioni di confronto organizzate attraverso la Fondazione Garzanti, dall’opera silenziosa e paziente di difensore civico. Una persona super partes capace di ascoltare e trovare soluzioni preziose scaturite dalla sua conoscenza specifica della legislazione e, soprattutto, da una “saggezza” che veniva da lontano. Giovane insegnante elementare ebbi la fortuna di conoscerlo e averlo amico”. I funerali si terranno domani alle 10 nella chiesa di San Pio X a Ca Ossi, partenza dalla camera mortuaria alle 9.30. Le offerte sono destinate alla Rete Magica.