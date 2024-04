Forlì. Acqua inquinata, Petetta: «Informati subito i coordinatori di quartiere»

L’assessore all’Ambiente Giuseppe Petetta risponde picche ai consiglieri comunali di Partito democratico, Forlì e co., Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra Forlì e Massimo Marchi del gruppo misto, sulla questione dell’acqua inquinata e dello stop ai prelievi nella zona industriale di Carpena. In seguito all’ordinanza che prevede il divieto di prelevare acqua dai pozzi per la presenza di sostanze nocive nell’acqua i gruppi consiliari hanno accusato la giunta Zattini di aver tenuto nascosta la situazione, ma Petetta non ci sta e sottolinea: «Il 7 marzo alle 11.30, alla presenza della responsabile del procedimento, Gioia Sanbenedetto, e dell’architetto Stefania Marini dell’unità quartieri ho incontrato la coordinatrice Angela Graziani e il vicecoordinatore Giuseppe Iasuolo del quartiere Carpena nel mio ufficio, per illustragli la situazione derivante da un’ordinanza di divieto di prelievo di acque di falda, che sarebbe stata adottata nelle settimane seguenti e che avrebbe interessato parte del territorio di loro competenza. Entrambi sono stati convocati ad hoc dalla mia segreteria - sottolinea Petetta - per parlare appositamente di questi rilievi effettuati da Arpae, le cui risultanze erano ancora in fase di istruttoria da parte degli uffici preposti per poi procedere, come è previsto in questi casi, all’adozione di un’ordinanza sindacale. A loro è stato chiesto di preavvisare, rassicurandoli, i residenti. Su quest’ultimo aspetto, il quartiere si è subito attivato. Per quanto riguarda la comunicazione al resto della città, il fatto che l’ordinanza riporti la data del 27 marzo non significa che la stessa sia stata immediatamente pubblicata all’albo pretorio per poi diventare esecutiva».

Sul fronte del quartiere la versione della coordinatrice Angela Graziani non coincide esattamente con quanto affermato da Petetta, o almeno la cosa non è stato recepita come intende l’assessore. «Confermo che abbiamo avuto un incontro con Petetta - afferma Graziani - Ma ci è stato detto che sarebbero stati fatti accertamenti e prelievi, mi aspettavo di vedere il personale di Arpae effettuare dei prelievi dell’acqua ma non ho visto nessuno e comunque non ci è stato comunicato più nulla dopo quell’incontro. Eravamo in attesa di ulteriori informazioni e non abbiamo voluto creare allarmismi tra la popolazione. All’incontro si era parlato di un sospetto inquinamento dell’acqua, di uno sforamento minimo dei parametri, però niente di certo e non volevo creare allarmismi prima di avere altre informazioni. Adesso siamo un po’ preoccupati, chiederò qualche ragguaglio in più al Comune per capire qual è la situazione e ci confronteremo con gli altri membri del quartiere».