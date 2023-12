Forlì. Accoltellò moglie e cognato, dai domiciliari finisce in carcere

Aveva patteggiato una pena di 4 anni, 10 mesi e 6 giorni per tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia in presenza dei figli minorenni, violenza sessuale e stalking e stava scontando gli arresti domiciliari in Toscana da una parente, ma il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha negato questa pena alternativa e per lui si sono aperte le porte del carcere di Prato. Non solo: per lo straniero che il 20 agosto 2022 aveva accoltellato la moglie e il cognato in strada, durante un incontro per vedere i figli della coppia, è arrivato anche il provvedimento previsto dalla nuova norma Roccella che punisce più duramente le violenze di genere e così terminata la detenzione dovrà tra le altre cose, per altri due anni tenere un braccialetto elettronico e non avvicinarsi all’ex moglie, ai figli, al cognato e al figlio di quest’ultimo (le parti offese sono state tutelate dagli avvocati Filippo Poggi e Marco Martines nel procedimento). L’uomo era stato arrestato il 23 agosto 2022 per la sua violenta aggressione al culmine dell’ennesima lite. Era finito ai domiciliari il 30 novembre dello stesso anno, mentre il patteggiamento era diventato definitivo il 26 maggio scorso: era rimasto ai domiciliari fino a quando, a metà novembre il Tribunale di sorveglianza competente, quello di Firenze essendo lui attualmente in Toscana, ha ritenuto di non concedere, in virtù della gravità dei reati per i quali era stato condannato, la pena alternativa e quindi ora si trova in carcere dove resterà fino a quando i suoi avvocati eventualmente non presenteranno un’altra domanda scarcerazione. Ma la novità più stringente è arrivata con la nuova norma Roccella che inasprisce le pene per reati di genere, entrata in vigore il 9 dicembre. La Procura di Forlì aveva chiesto la misura di prevenzione a suo carico della sorveglianza speciale, per impedire che ripeta il tipo di reato: sanzione di tipo amministrativo, ma applicata dai Tribunale, in questo caso a Bologna, competente territorialmente visto che il processo si è svolto a Forlì. La richiesta è stata discussa l’11 dicembre dalla sezione misure di prevenzione, presidente Maurizio Atzori, giudice relatore Massimiliano Cenni, quindi appena due giorni l’entrata in vigore della norma Roccella. Quindi l’uomo, quando avrà finito di scontare la sua pena, dovrà, tra le altre cose, portare il braccialetto elettronico, andare alla polizia due volte a settimana e stare a 500 metri di distanza dalle persone offese.