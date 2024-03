Forlì, accoglienza profughi verso la soluzione

«Smentisco assolutamente che ci sia stato un mancato pagamento da parte della Prefettura. Abbiamo pagato regolarmente e abbiamo buoni rapporti con la Croce Rossa, con la quale siamo in contatto direttamente per l’accoglienza. Questa mattina (ieri, ndr) abbiamo perfezionato alcuni dettagli che riguardano semplicemente una questione contabile». Lo afferma il prefetto, Rinaldo Argentieri, in merito all’allarme lanciato dal titolare dell’Hotel Paradise Airport, Daniele Casadio nei giorni scorsi. Il gestore della struttura in via Seganti, e di un’altra analoga a Villafranca, che si occupa di accoglienza profughi aveva fatto emergere come fosse elevato il rischio di chiusura delle strutture a seguito di ritardi nei pagamenti dei contributi per l’accoglienza dei profughi.

«Il problema è rientrato –conferma Daniele Casadio –, il vertice di ieri tra Prefetto e Croce Rossa si è concluso positivamente e pare che le istituzioni abbiano capito quale sia l’entità del problema. Insomma, si procederà con i pagamenti nel giro di poco tempo, da Croce Rossa abbiamo ricevuto rassicurazioni al riguardo».

