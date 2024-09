A mezzogiorno di oggi, due squadre della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì, sono intervenute in via Orsi Girolami per l’incendio di un quadro elettrico in un condominio. Le squadre hanno operato per spegnere le fiamme al piano interrato, evacuando il palazzo in via precauzionale a causa del molto fumo che si era diffuso attraverso la tromba delle scale. Nessuna persona ferita, sul posto la Polizia Locale.