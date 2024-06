Forlì, 7 nuovi agenti per il carcere

Con la conclusione del 183° Corso Allievi della Polizia Penitenziaria, 1704 nuovi agenti entrano finalmente in servizio presso gli Istituti penitenziari italiani. In particolare, verranno assegnati 7 nuovi agenti alla Casa Circondariale di Forlì. Lo annunciano in una nota il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e la deputata di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri. “I nuovi 7 agenti - dice Delmastro - contribuiranno al miglioramento delle condizioni lavorative di chi vive il carcere, un’iniezione di forze nuove che daranno sollievo agli istituti che soffrono le conseguenze di anni e anni di abbandono da parte dei governi precedenti”.

“Le nuove assegnazioni di oggi - aggiunge Buonguerrieri - dimostrano tutta l’attenzione del Governo Meloni per il nostro territorio. Ringrazio il Sottosegretario Delmastro per quanto sta facendo per la Polizia Penitenziaria, continuerò a lavorare al suo fianco per il bene del nostro territorio”.