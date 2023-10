Forlì, 30 medici contro la riforma dei Cau

Più di 30 medici di continuità assistenziale in servizio nel distretto di Forlì scendono in campo per esprimere preoccupazione in merito al progetto di riorganizzazione dell’Ausl e all’istituzione dei Cau, ovvero i centri di assistenza urgenza. Il timore, infatti, è che percorrendo questa strada vengano tolte risorse nelle ore notturne per dirottarle in queste nuove strutture. «È in atto il tentativo da parte dell’azienda Ausl della Romagna di stravolgere il nostro servizio con chiusura di sedi lasciando territori, specie periferici, senza un’efficace assistenza medica nelle ore notturne e nei giorni festivi e prefestivi – spiegano i medici che hanno firmato una lettera come hanno già fatto i colleghi di Rimini – . Il progetto presentato prevede lo spostamento di medici per attività in orari diurni depauperando il servizio notturno, dove i professionisti si troverebbero a lavorare con meno unità e di conseguenza a coprire porzioni di territorio più vasto».

Per i camici bianchi di continuità assistenziale in questo modo «verrebbe meno l’assistenza medica di prossimità che è un cardine del nostro Servizio Sanitario Nazionale e ciò impedirà a noi medici di essere i garanti di un sistema di cure vicino ai cittadini». Ma non è tutto, per far fronte a tale riorganizzazione il progetto contempla l’istituzione di una centrale telefonica. «Il che significa – puntualizzano i medici firmatari – che verrebbe gestita da personale non medico che, privo delle giuste competenze, avrebbe la pretesa di poter dirottare il paziente a seconda dei suoi bisogni ad un ambulatorio sito anche a molti chilometri di distanza oppure attivare una visita domiciliare effettuata da un medico che si troverebbe anche a notevole distanza, rendendo di fatto vano un intervento in tempi utili. Il cittadino venendosi a trovare nel bisogno dovrebbe essere in grado di discernere se rivolgersi ad un Cau oppure ad un Pronto Soccorso, generando anche la possibilità da parte dei medici di trovarsi a gestire situazioni acute e tempo dipendenti in setting a bassa intensità».

In sintesi, concludono chiaramente i firmatari della lettera: «Noi medici rifiutiamo qualsiasi tentativo di riforma presentato come innovazione ma che avrebbe come solo risultato il far venir meno l’assistenza sanitaria di prossimità ai cittadini».