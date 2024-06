Tutta la comunità islamica forlivese è mobilitata per cercare Oussama Daraji, un ragazzo di 27 anni che da circa un mese non dà più notizie alla sua famiglia. Le ricerche si sono estese a tutta la provincia di Forlì-Cesena. E’ stato fornito anche un numero telefonico (329.4568046) per chi avesse notizie o avesse visto il giovane. La madre, disperata, spera di poter riabbracciare il figlio. «Oussama fatti sentire, i problemi si risolvono» è l’appello della comunità islamica.