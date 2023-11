Forì che brilla, 30 band pronte ad esibirsi in centro

Ben 30 candidature in una settimana: è partita già con il piede giusto la prima edizione di “Forlì che Brilla - Music Edition”, l’avviso rivolto a gruppi e realtà musicali della città “per stimolare la partecipazione e l’esibizione in pubblico durante le festività natalizie in centro storico” nella città romagnola. L’assessore Andrea Cintorino definisce questa adesione al concorso “sintomo del sentimento di partecipazione ed entusiasmo che ruota attorno al Natale, soprattutto da parte dei più giovani”. Le domande potevano essere inoltrate a partire da giovedì 26 ottobre entro lunedì 6 novembre, via mail, con l’intento di creare un palinsesto di eventi musicali da sabato 9 dicembre a sabato 6 gennaio nei pomeriggi di giovedì, venerdì e sabato dalle 17.30 alle 18.30, aperti a tutta la città. Le 30 band che hanno inoltrato la candidatura sono l’espressione del vasto panorama musicale forlivese, rappresentato anche da ragazzi e ragazze giovanissimi. Sono tre, infatti, i gruppi di giovani che hanno aderito a “Forlì che Brilla-Music Edition” e partecipato nei mesi scorsi a X Factor 2023, dando prova di grande abilità ed energia sul palcoscenico delle reti Sky. “Avremo poi gruppi jazz, pianisti, violinisti, studenti fuori sede e piccole band fatte in casa, che suoneranno dal vivo in tre punti distinti del centro”, anticipa l’assessore Cintorino. Infine, l’amministrazione metterà a disposizione delle band il coordinamento organizzativo della rassegna - luce, Siae, suolo pubblico e piano della sicurezza - l’inserimento delle esibizioni nel palinsesto natalizio di Forlì che Brilla, nonché le azioni di promozione e comunicazione dell’iniziativa.