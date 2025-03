Un nuovo intervento benefico a favore del territorio da parte di Bitways, l’azienda faentina che lavora nel campo dell’informatica (in particolare della cybersecurity). A beneficiarne, in questo caso, è il territorio di Tredozio, che deve ancora fare i conti con le conseguenze del terremoto del 17 settembre 2023.

Fra queste conseguenze, ci sono i disagi subiti dai ragazzi delle scuole locali: che dopo aver affrontato un primo periodo in tenda all’aperto, e poi in tende all’interno di un palazzetto, non hanno potuto utilizzare gli strumenti tecnologici messi a disposizione dell’istituto. Da maggio 2024 frequentano una scuola modulare, attrezzata come una normale scuola. A seguito di tutto ciò, l’associazione ADV Comitato dei genitori Tredozio ha fatto partire una raccolta fondi, destinati principalmente a soddisfare le esigenze scolastiche post-sisma. In particolare, i fondi raccolti sono serviti per fornire uno spazio esterno ai ragazzi: i genitori del Comitato stanno cioè ristrutturando a loro spese un giardino di prossima realizzazione, dopo aver acquistato le necessarie attrezzature.

Proprio a questo intervento è destinato anche il contributo donato da Bitways: la ditta faentina, fornitrice del materiale informatico alla scuola, ha contribuito sia scontando mille euro dal totale, sia effettuando gratuitamente l’installazione e la configurazione del materiale stesso.

Luca Giustra, socio fondatore di Bitways assieme a Mirko Guerra, ha incontrato nella mattinata di martedì i rappresentanti del Comitato dei Genitori. “Siamo molto orgogliosi di aver dato il nostro piccolo contributo alla scuola di Tredozio e all’attività instancabile del Comitato – sottolinea Mirko Guerra -: come abbiamo detto altre volte, anche la nostra azienda in passato ha subito disastri inattesi, e la solidarietà ricevuta è stata fondamentale per ripartire con ancor maggiore energia. Questo rende ancor più naturale, per noi, cercare di aiutare le comunità del territorio colpite da calamità, come purtroppo è accaduto ripetutamente a Tredozio in questi ultimi mesi”.