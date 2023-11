Ex primario travolto da un’auto a Forlì: è grave

Travolto da un’auto mentre tornava a casa a piedi dalla sua consueta passeggiata. Sono gravissime le condizioni di un 92enne ex primario dell’ospedale “Morgagni” (prima del trasferimento a Vecchiazzano). L’incidente è avvenuto poco dopo le 16 in via Celletta dei Passeri, la strada che dai Romiti porta al Quattro, passando anche dal cantiere del nuovo carcere. Il medico è stato investito da una Toyota Yaris condotta da un cittadino straniero. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio della Polizia locale di Forlì, intervenuta per i rilievi di legge.