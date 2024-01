Europee, Regionali e Comunali: il governo verso l’Election day sabato 8 e domenica 9 giugno

Le elezioni europee in Italia si terranno dalle 14 alle 22 di sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 di domenica 9, secondo quanto anticipa l’agenzia Ansa, che cita la bozza del decreto atteso domani in Consiglio dei ministri. Stessi giorni e orari si applicano in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali e con un turno delle amministrative per i Comuni. Terminate le operazioni di voto si procede con lo scrutinio per le Europee. Alle 14 del lunedì avrà inizio quello per le Regionali, passando poi senza interruzione a quello per le Amministrative.