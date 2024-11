Un sabato romagnolo per Elly Schlein. La segretaria del Partito Democratico domani è attesa a Forlì e a Rimini. Nel rush finale della campagna elettorale verso le regionali, Schlein sarà dalle 18 al circolo Arci di Forlì in viale Bologna 250, mentre alle 20.30 sarà a Rimini all’Arena Francesca da Rimini in piazza Malatesta 27 nel suo tour in appoggio a Michele De Pascale.