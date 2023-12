Elezioni centrodestra, Valmori: “La mia candidatura per il 2024 è fuori discussione”

L’intervista di Luca Bartolini, coordinatore per il comprensorio forlivese di FdI, pubblicata dal Corriere Romagna ha scoperchiato le ambizioni del centrodestra in vista delle prossime elezioni amministrative. Nei due comuni del Rabbi, tuttavia, le reazioni sono assai diverse per forma e contenuti. A Predappio dove la giunta di centrodestra è stata ampiamente promossa dal coordinatore di FdI, è proprio il sindaco Roberto Canali a frenare. «Insieme agli altri, del gruppo di maggioranza, ci siamo ripromessi di parlarne ma solo dopo Natale, quindi nell’anno nuovo, perché siamo ancora adesso molto impegnati a seguire le varie emergenze che si accavallano l’un l’altra. In questo momento i pensieri sono altri e riguardano l’amministrazione quotidiana più degli scenari futuri. Personalmente potrei anche essere disponibile a un secondo mandato ma non ne ho ancora parlato in famiglia e confesso che l’alluvione di maggio con tutte le conseguenze che si sono verificate mi ha molto provato. So bene che la mia decisione è dirimente ma proprio per questo ci voglio riflettere con calma».

Un mancato bis di Canali appare comunque assai improbabile per non dire clamoroso ma il sindaco al momento glissa sull’argomento senza sbilanciarsi sui nomi di eventuali new entry o sulla conferma della giunta uscente compreso l’incarico del pro sindaco Villiam Flamigni.

A Premilcuore, che Bartolini ha inserito, alla pari di Tredozio, fra le «preoccupazioni del centrodestra» per la diaspora creata dalla revoca della sindaca Valmori all’incarico conferito all’ex vice Baruffi, la situazione sotto certi aspetti è molto più chiara. Infatti, la sindaca Ursula Valmori toglie ogni dubbio e conferma che sarà in campo. «La mia candidatura per il 2024 è fuori discussione». Ma per il resto non fa trasparire niente riguardo alla composizione della lista e non aggiunge nessun nuovo elemento anche se è prevedibile che si ripresenterà affiancata dal nuovo vice Gioele Fabbri con qualche possibile mutamento nella composizione dei consiglieri destinati ad accompagnarla.