Elezioni a Forlì, Rinaldini scalda l’aria: “Durante l’alluvione i nostri amministratori piangevano senza sapere cosa fare” VIDEO

Se il centrodestra è convinto di vincere al primo turno, “lo siamo anche noi. Vedremo, decideranno gli elettori” . Graziano Rinaldini, scelto dal centrosinistra per riconquistare Forlì, persa per la prima volta alle ultime amministrative, avvia ufficialmente oggi la campagna elettorale con il taglio del nastro della sede del comitato in piazza Cavour. “La nostra casa”, sottolinea, di volontari e attivisti che sono “il valore aggiunto che ci porterà a vincere questa competizione elettorale”. Forti dello slogan “Forlì sarà” che intende delineare la città del futuro.

Rinaldini parla per circa 13 minuti incassando più volte gli applausi di cittadini e sostenitori presenti questa mattina, almeno 150. Intorno a lui gli esponenti dei partiti alleati, dal Partito democratico fino al Movimento 5 Stelle e i colori che “rappresentano i nostri valori, grazie ai quali Forlì sarà più bella, pulita, sicura, aperta, autorevole e verde”. Il fucsia per la coesione sociale, l’inclusione e la cura della comunità; l’azzurro per il futuro, la fiducia e la serenità; e il verde per lo sviluppo sostenibile, la speranza e l’armonia. In primo luogo, prosegue il candidato sindaco, la città “deve uscire dell’isolamento: anche durante l’alluvione l’amministrazione ha pensato di essere autosufficiente”, così i forlivesi “per settimane hanno patito problemi di fango e cumuli di rifiuti”. In quei giorni Rinaldini racconta di essere stato impegnato a installare pompe per vuotare le case del fango, mentre “i nostri amministratori rimanevano a braccia conserte - attacca- o si mettevano a piangere senza sapere cosa fare”. Il comitato elettorale inaugurato questa mattina, che ha sede in piazza Cavour 41, sarà il punto di riferimento del centrosinistra.