Elezioni a Forlì, Rinaldini candidato sindaco per il centrosinistra

La coalizione di centro sinistra ha trovato l’intesa sul nome del candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative: Graziano Rinaldini. Lo annunciano il Partito democratico, Partito socialista Italiano, Movimento 5 Stelle, Europa Verde, Sinistra Italiana e Forlì e co. “Riteniamo che Rinaldini sia una persona capace di fare sintesi e rappresentare le diverse anime di una coalizione plurale ma riunita attorno alla volontà di portare il vero e profondo cambiamento di cui Forlì ha bisogno – affermano in una nota congiunta -. Graziano Rinaldini, con il supporto di una vasta alleanza di forze politiche e della società civile, è la figura in grado di fermare il declino della nostra città, cui vogliamo restituire il ruolo che le spetta a livello regionale e romagnolo insieme con la capacità di essere punto di riferimento per i comuni del comprensorio, ripristinando collaborazione, coordinamento e programmazione condivisa”.