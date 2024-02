Elezioni a Forlì. Italia Viva appoggia il sindaco Zattini, ma il partito si spacca in casa forlivese

Italia Viva alle prossime elezioni amministrative appoggerà Gian Luca Zattini. La decisione è stata presa durante l’assemblea provinciale che si è svolta giovedì sera a Forlimpopoli. Dopo aver approvato a larga maggioranza la mozione con 56 voti favorevoli, 5 contrari e un astenuto Italia Viva si impegnerà nella lista civica guidata da Paola Casara “Forlì cambia” legata all’attuale sindaco. “Zattini è un sindaco che ha agito ponendo al centro la città e i suoi progetti, non le appartenenze di partito - affermano i componenti di Italia Viva - consideriamo la sua esperienza positiva. Il nostro contributo sarà di merito, sui contenuti”. Una decisione che non è stata accettata da una ventina di simpatizzanti del partito di Renzi che si sono dichiarati contrari alla scelta del direttivo di appoggiare Zattini. “Oltre alla destra sovranista di Meloni e Salvini e alla sinistra di Conte e Schlein c’è un grande spazio da riempire: il centro - affermano i dissidenti - Invece il gruppo dirigente provinciale di Italia Viva ha deciso di portare in assemblea un’unica opzione, quella di appoggiare il centrodestra. Le nostre radici non ci permettono di andare oltre il limite che ci è stato chiesto di superare e non ci riconosciamo in questa scelta di unirsi alla lista civica a sostegno del sindaco”.