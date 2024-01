Elezioni. A Forlì il sindaco Zattini corre per il bis, il centrosinistra non ha ancora svelato lo sfidante

Sono 11 i Comuni del territorio forlivese che andranno al voto in primavera, compresa la città capoluogo. Sale, quindi, la febbre in vista delle elezioni amministrative del 2024 e il centrodestra a Forlì propone la candidatura bis di Gian Luca Zattini, mentre il centrosinistra deve ancora esprimere un proprio candidato. Nei mesi scorsi era circolato il nome della segretaria della Cgil, Maria Giorgini, la quale ha declinato per dedicarsi completamente alla guida del neonato sindacato provinciale. Tra le figure individuate anche quella di Graziano Rinaldini, ex numero uno di Formula Servizi. Il diretto interessato ha, però, smentito in più d’una occasione. Nella valle del Bidente sono chiamati alle urne per eleggere il sindaco i cittadini di Meldola, Civitella e Santa Sofia. Nel primo caso, salvo sorprese, il centrosinistra dovrebbe confermare il primo cittadino uscente, Roberto Cavallucci. Il centrodestra, invece, proporrà come candidato un nome condiviso. Nel 2019, infatti, la vittoria di Cavallucci fu agevolata dalla scissione in due liste del centrodestra proprio perché due componenti (Ermano Giunchi e Cristina Bacchi ndr) della lista che aveva portato all’elezione di Gian Luca Zattini nei dieci anni precedenti decisero di dividersi e correre singolarmente. A Civitella l’esperienza dell’attuale sindaco Claudio Milandri è legata ad una lista civica e il diretto interessato avrebbe tutte le carte in regola per correre per la terza volta, ufficialmente non è stata data ancora la disponibilità. A Santa Sofia, invece, in casa Pd ancora non è chiaro se l’attuale sindaco, Daniele Valbonesi, è disponibile ad un terzo mandato. Il primo cittadino potrebbe avere mire in Regione e passare la mano ad uno dei suoi due assessori, Ilaria Marianini e Matteo Zanchini. Fermo restando che Valbonesi non ha ancora sciolto le riserve, in questo caso il centrodestra dovrà fare grandi sforzi visto che 5 anni fa non riuscì a presentare una sua lista. Nel 2024 andranno al voto anche Modigliana e Tredozio. A Modigliana nel 2019 fu eletto sindaco Jader Dardi per il centrosinistra, allora il centrodestra si spaccò. Il sindaco uscente deve ancora sciogliere le riserve su un eventuale secondo mandato, mentre nel centrodestra spunta di nuovo il nome dell’ex Valerio Roccalbegni. A Tredozio, dopo 10 anni, Simona Vietina sembra intenzionata a fare un passo indietro. Al momento la candidatura della sindaca, coordinatrice della Dc a livello regionale, non è più riconducibile al centrodestra. Restano Rocca San Casciano, Predappio e Premilcuore. Nei primi due casi gli attuali amministratori, Pier Luigi Lotti e Roberto Canali, stanno valutando la possibilità di correre anche nel 2024 seppur con qualche riserva visto quanto hanno dovuto fronteggiare in questi cinque anni, dal Covi fino all’alluvione e per ultimo il terremoto. A Premilcuore, invece, la sindaca leghista Ursula Valmori ha recentemente confermato la sua candidatura, nonostante i dissidi interni che l’hanno spinta a sfiduciare il suo assessore Sauro Baruffi. Altro nodo da sciogliere è Forlimpopoli. Il Pd non si è ancora espresso sulla candidatura bis di Milena Garavini. Nelle scorse settimane il nome della prima cittadina è stato messo in discussione. Il rischio è quello di una frattura visto che Garavini è determinata a non fare un passo indietro e presentarsi con una sua lista civica.