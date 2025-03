“Duathlon sprint Città di Forlì”: domenica 16 marzo un’edizione 2025 con grandi numeri

Con l’arrivo della primavera si apre a Forlì la stagione del turismo sportivo. E domenica prossima, 16 marzo, saranno protagoniste corsa e bicicletta. Torna infatti la “Duathlon sprint-Città di Forlì”, in versione junior e senior, con oltre 500 partecipanti al via, organizzata dal Comune in collaborazione con l’associazione Triathlon-Duathlon Rimini. “Entriamo nel vivo della stagione sportiva forlivese”, con numeri e manifestazioni che sono “un motivo d’orgoglio per l’amministrazione e tutti i cittadini”, sottolinea questa mattina alla stampa l’assessore allo Sport Kevin Bravi presentando l’appuntamento di domenica, che segue quello podistico del fine settimana appena trascorso con oltre 3.000 atleti. Certo, chiosa, la conseguente chiusura del traffico può creare qualche disagio, ma grazie all’impegno della Polizia locale, una cinquantina gli agenti impiegati, e dei volontari le problematiche sono ridotte al minimo. E per le strutture ricettive, come bar e locali, è una “grande opportunità”, conclude l’assessore ringraziando l’ads Triathlon-Duathlon Rimini per “lo straordinario lavoro” certificato dall’aumento del numero di atleti e dalla loro qualità rispetto alla passata edizione. Come precisa la presidente Roberta Ridolfi, l’evento è aperto a grandi e piccoli, in arrivo già da sabato da Emilia-Romagna e tutta Italia: al mattino per la Duathlon Kids, dai 6 a 18 anni, con la deroga in arrivo per la fascia 16-18, saranno in 146 al via per percorrere il circuito tutto all’interno di piazza Saffi. Per lo Sprint, maschile e femminile con anche over 75, del pomeriggio si sale dai 280 atleti dello scorso anno a 390: per loro, con partenza da San Mercuriale, due giri da 2,5 chilometri di corsa, due giri da 10 chilometri in bici, e per chiudere ancora 2,5 chilometri di corsa. Per i vincitori, con i relativi titoli di campione regionale assoluto e di categoria, un trofeo in legno a conferma dell’attenzione all’ambiente.