Domenica il Carnevale civitellese

Si rinnova l’appuntamento con la tradizione. Domenica 2 marzo, infatti, torna il Carnevale civitellese con la sua 64esima edizione. Per l’occasione l’associazione promotrice, la Pro loco e il Comune hanno pensato a una grande festa che attraversa piazza Matteotti, piazza Giordano Bruno e coinvolge anche la rocca del Castello. La giornata di festeggiamenti, che parte dalle 15, viene arricchita dagli 11 gruppi mascherati, mentre la musica è affidata al gruppo itinerante “Brass to House”. Saranno presenti anche alcuni stand gastronomici, sia a pranzo che a merenda, allestiti dalle associazoni del paese. L’origine del carnevale risale in realtà al ’600 e già all’epoca era pensato come momento di celebrazione e spensieratezza prima dell’inizio della Quaresima. Oggi l’evento è conosciuto in tutta la Romagna, l’omonima associazione porta avanti una tradizione avviata nel 1961 e che, mantenendo lo stesso sentimento, è diventata un giorno di festa per tutti, con tanta animazione, musica e i carri allegorici.