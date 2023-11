Da Federparchi 8mila euro per aiutare Tredozio dopo il terremoto

Il consiglio direttivo di Federparchi, la Federazione italiana parchi e riserve naturali, aveva deliberato il 6 settembre a Roma di destinare i fondi raccolti per l’alluvione che ha coinvolto l’Emilia Romagna in maggio alla Comunità del parco nazionale delle Foreste casentinesi. La raccolta fondi di Federparchi, associazione che vede al suo vertice nazionale Luca Santini, presidente del parco nazionale delle Foreste casentinesi, riguardava i danni subiti dai piccoli comuni colpiti dagli eventi atmosferici e rientranti nell’area a ridosso della riserva. La sottoscrizione ha raggiunto la cifra di 8mila euro e sono stati trasferiti alla “Comunità del Parco”, l’organismo che raccoglie tutte le amministrazioni che hanno competenza amministrativa nell’area protetta (comuni, province, regioni). Nella seduta del 13 novembre, quest’ultimo, ringraziando l’Associazione dell’iniziativa intrapresa, ha deciso di destinare la somma raccolta interamente a favore del Comune di Tredozio, che ha subito danni ingenti non solo a causa dell’alluvione ma anche del terremoto che ha colpito pesantemente l’area il 18 settembre.