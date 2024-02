Da “Cara Forlì” al Festival di Sanremo per i 70 anni di “Romagna mia”. Il sindaco Zattini: “Questi ragazzi sono il nostro orgoglio”

Il Festival di Sanremo accenderà i riflettori sul liscio per la gioia della Romagna.

“Sono il nostro orgoglio.” Usa queste parole il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, per definire i sei giovani musicisti che fanno parte della nuova orchestra “Santa Balera” che mercoledì 7 febbraio si esibirà sul palco del Teatro Ariston per celebrare i 70 anni di Romagna Mia. Gli studenti di Cosascuola Music Academy, Andrea Medri, Matilde Montanari, Emanuele Tedaldi, Christian Di Giacomo, Loris Casadei e Marica Lombini sono stati ricevuti questa mattina in Municipio insieme a Riccarda Casadei, figlia del grande maestro Secondo Casadei e Giordano Sangiorgi, patron del MEI.

I ragazzi fanno parte della cosiddetta Generazione Z del Liscio, una formazione inedita di musicisti e ballerini nata per celebrare i 70 anni di Romagna Mia, canzone simbolo della Romagna e uno dei brani italiani più noti all’estero.

“Da Forlì è partito tutto. Questi ragazzi sono l’esempio della grande stagione di rilancio e valorizzazione che sta vivendo il liscio romagnolo. La loro presenza al Festival di Sanremo vuole essere un omaggio al Maestro Secondo Casadei e ai giganti del liscio come Raul Casadei e Carlo Brighi, in arte Zaclén. Per noi è un onore averli ospitati sul palco di Cara Forlì, la grande festa del liscio che vogliamo far diventare un appuntamento fisso della nostra città e che ha rappresentato una palestra per questi giovani musicisti e il trampolino di lancio per la campagna regionale verso il liscio patrimonio immateriale dell’Unesco. Con la loro esibizione e quella di altri artisti, Forlì ha consacrato, in tre anni, la sua vocazione a città del liscio, culla di quel ballo popolare che è prima di tutto espressione di musica libera e indipendente” - ha dichiarato Zattini.