Corso di bioetica nel nome di Annalena Tonelli

Un corso di bioetica per gli studenti di medicina del Campus universitario di Forlì. È questa la novità più importante scaturita dal convegno di sabato in salone comunale, incentrato su Annalena Tonelli a vent’anni dalla tragica uccisione in Somaliland. Moderati da Anna Pozzi, giornalista di “Mondo e Missione”, sono intervenuti suor Agata, il medico pediatra Mario Neri e il giornalista e scrittore padre Luca Vitali. Nel saluto iniziale ai presenti, se il sindaco Gian Luca Zattini si è presentato con la fascia tricolore “in segno di riconoscenza e ammirazione per questa grandissima forlivese, ancora oggi così viva e presente nella nostra realtà”, il vescovo Livio Corazza ha ricordato la commozione che prova ogni volta che pensa al viaggio del 2019 a Wajir e alle tante opere avviate da Annalena cinquant’anni fa e tuttora attive a beneficio dei “suoi” poveri. Suor Agata, al secolo Maria Assunta Riva, fu compagna laica della martire della carità e di Maria Teresa Battistini nell’esperienza in Kenya, a partire dal 1973 (Annalena era in loco dal 1969), per poi scegliere la vita consacrata. Ha operato a lungo in Mozambico e ora è a Valleripa, nel Cesenate, dove la Piccola Famiglia, il suo ordine, ha la casa madre. «Annalena – racconta – traeva dalla preghiera e dalla contemplazione la forza di prendersi cura degli altri, in particolare degli ammalati di Tbc e di testimoniare sempre e comunque la verità». Nel 1984 la religiosa fu testimone con la Tonelli e Maria Teresa Battistini, del massacro perpetrato dai militari keniani nei confronti delle tribù somale di Wagalla. «Riuscimmo a procurarci una polaroid e a fotografare gli eccidi, per poi denunciare il tutto all’Onu». Annalena sfuggì persino ad un’imboscata ordita ai suoi danni («non era ancora il momento del suo martirio»), salvo essere espulsa dal Kenya nel 1985. «Solo molti anni dopo – precisa Anna Pozzi – il governo del Kenya avrebbe riconosciuto le responsabilità dei militari e riabilitato pure Annalena». Mario Neri, medico pediatra, ha operato con la Tonelli a Merca, a sud di Mogadiscio, nei primi anni della guerra civile somala innescata dalla caduta del dittatore Siad Barre (1990). «Annalena riuscì fra mille traversie a portare avanti tre presidi per la cura della Tbc, con ben 700 pazienti, fino a quando non fu costretta a lasciare, in preda alle minacce degli integralisti, dopo aver dato veramente tutta sé stessa». Se padre Luca Vitali ha riconosciuto nella “care”, nell’attenzione amorevole verso il prossimo, la grande arma a disposizione di Annalena per curare veramente i tanti ammalati, guariti anche nell’animo, Sauro Bandi, dell’Ufficio missionario diocesano, ha illustrato le iniziative proposte dal Comitato per la lotta contro la fame nel mondo, dal Coordinamento per Wajir e dal Centro studi Asl Romagna, per dare continuità alle opere di Annalena. Fra queste spicca un corso di bioetica per gli studenti forlivesi di medicina, «in cui apprendere la cura per le persone e la professionalità dimostrate da Annalena nei tanti anni di vita donata ai più miseri del mondo».