Incidente stradale poco prima delle 12 di domenica sulla Sp4 Bidentina, poco dopo la frazione di Corniolo. Nello scontro frontale tra due moto due persone sono rimaste ferite, una in modo grave per un trauma facciale, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto le ambulanze e l’elimedica del 118 con l’elicottero di Bologna che è dovuto intervenire per sostituire quello di Pavullo, fermato da un guasto.