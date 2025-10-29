Contratto Sanità, la Uil Forlì e Cesena. «Il rinnovo fa perdere potere d’acquisto»

FORLI’. «Uilfpl non ha sottoscritto il nuovo CCNL della sanità pubblica. Come Uilfpl di Forlì e Uilfpl di Cesena sosteniamo a pieno la posizione assunta dalla segreteria nazionale e ne condividiamo le ragioni di merito. Una perdita secca di quasi 172 euro al mese su rispetto al costo della vita. L’inflazione è salita negli ultimi anni del 16% mentre l’aumento contrattuale sarà di appena il 5,7%. Si tratta di un rinnovo contrattuale che fa perdere potere d’acquisto invece di aumentarlo». Elisa Montanari, segretario generale Uilfpl Cesena, e Michele Bertaccini, segretario generale Uilfpl Forlì, vanno giù pesanti. «Avremo aumenti tra i 32 e 58 euro lordi e all’appello mancheranno pure gli arretrati per le annualità 2022 e 2023. Cifre che, con eleganza, definiamo “inadatte”. Cifre che spiegano molto più di mille parole le ragioni di un abbandono di queste professioni. Uno schiaffo per noi inaccettabile per le migliaia di lavoratrici e lavoratori della sanità che ogni giorno Ci curano. Restano ferme dal punto normativo le limitazioni alle assunzioni, fermi i salari di ingresso, le indennità e i buoni pasto. Del tutto “incerta” la tutela per lavoratrici e lavoratori over 60. Il tutto in un contesto di carichi di lavoro in continuo aumento. La Uilfpl ha detto giustamente NO. Pronti anche a livello locale a dare gambe ad importanti iniziative a tutela di migliaia di lavoratrici e lavoratori della sanità».