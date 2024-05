Comprare casa in Romagna come investimento: Forlì è la più gettonata

L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato le compravendite realizzate in Emilia-Romagna attraverso le agenzie attive in regione nel 2023. Obiettivo della ricerca è quello di evidenziare il motivo dell’acquisto delle abitazioni ed analizzare caratteristiche e scelte di chi compra per investimento.

Forlì prima in Romagna per investimento

L’analisi dei capoluoghi emiliani evidenzia come sia Ferrara la città con il più alto tasso di acquisti per investimento (22,5%), seguita da Forlì (21,4%) e da Bologna (19,5%). A Bologna, dopo anni di crescita, già a partire dal 2022 si registra un calo della percentuale di acquisti per investimento, determinato anche dall’importante rialzo dei prezzi delle abitazioni registrato in città già a partire dal 2021, ma che nel 2022 è stato tra i più alti in Italia.