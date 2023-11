Codici rossi a Forlì: il Questore ammonisce quattro uomini per violenza e stalking sulle donne

Il Questore di Forlì-Cesena, Claudio Mastromattei, ha emesso quattro provvedimenti di ammonimento, due per violenza domestica e due per atti persecutori (“stalking”), nei confronti di 4 uomini ritenuti responsabili di aver posto in essere condotte violente e persecutorie.

L’efficace contrasto della violenza di genere rende necessario – si legge in una nota della Questura - l’attivazione di azioni di prevenzione che si integrano con gli strumenti sanzionatori di natura penale nell’ambito di un’unica “cornice” di iniziative finalizzate alla neutralizzazione del rischio di commissione di azioni violente, segnatamente in contesti domestici.

In tale ottica, al Questore sono riconosciuti poteri di intervento di natura amministrativa che si pongono in rapporto di complementarietà con le azioni di segno cautelare rimesse invece all’Autorità Giudiziaria.

Destinatari dei quattro provvedimenti di ammonimento sono tutti uomini attualmente o in passato legati da stabili relazioni di convivenza e, in due casi, le donne, sebbene vittime di offese, minacce, percosse, e lesioni, non hanno inteso sporgere denuncia.

Nel dettaglio, il Questore ha ammonito per condotte di violenza domestica due quarantenni forlivesi che, in più circostanze, nel corso di litigi in abitazione, durante le quali era intervenuto personale delle Volanti, si sono resi responsabili di offese, percosse e in un caso di lesioni nei confronti della convivente, che non ha inteso sporgere denuncia.

Sono stati altresì notificati due ammonimenti per “stalking”, su richiesta delle parti offese, nei confronti di altri due uomini, rispettivamente, un trentenne forlivese ed un quarantenne autotrasportatore residente in Campania, che, non accettando la fine della relazione, hanno posto in essere condotte persecutorie nei confronti delle ex compagne, arrivando, addirittura, a compiere atti di autolesionismo oltre ad aver inviato ripetuti messaggi di minacce e offese e messo in atto comportamenti ripetuti e molesti, anche nottetempo, ingenerando stati di ansia nella vittima.

Il Questore, Claudio Mastromattei, proprio nella settimana dedicata alla “giornata internazionale sulla violenza sulle donne”, sabato 25 novembre, sottolinea l’importanza del provvedimento dell’ammonimento che, per la sua funzione preventiva, monitoria e dissuasiva finalizzata ad impedire che gli atti di violenza siano ripetuti all’interno delle mura domestiche o nell’ambito di una “relazione affettiva”, deve essere considerato uno strumento di fondamentale importanza che può evitare conseguenze irreparabili e che garantisce l’anonimato di chi ha effettuato la segnalazione.