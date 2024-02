Civitella, tempo di Carnevale

Dell’antica festa del carnevale, che precede l’inizio della Quaresima, se ne hanno notizie negli archivi comunali di Civitella fin dal 1688. Carri e maschere sono in preparazione già da tempo e domani, a partire dalle 15, a Civitella di Romagna va in scena la 63ª edizione del Carnevale Civitellese, conosciuto in tutta la val Bidente e non solo. L’evento, come di consueto, è organizzato dall’associazione Carnevale Civitellese con la collaborazione di Comune e Pro loco. Nel centro del comune, attirando moltissimi visitatori, sfileranno i famosi carri allegorici e i gruppi mascherati, accompagnati da spettacoli itineranti, tutto intorno a piazza Matteotti, dove sono attesi bambini e famiglie. Per le strade del paese, a partire dal pomeriggio, si svolge la sfilata dei fastosi carri allegorici insieme a musiche, coriandoli, regali ai bambini, vin brulè e scroccadenti per tutti. Stand gastronomici, animazioni e spettacoli folcloristici completano la manifestazione. Tutte le informazioni sono disponibili nella pagina facebook del Carnevale Civitellese.