Civitella, strada “Giaggiolo-Pian di Spino”: affidati lavori da un milione di euro

La Provincia di Forlì-Cesena ha affidato i lavori di ripristino delle frane e dei piani viabili della Strada Provinciale 102 “Giaggiolo-Pian di Spino” alla ditta Gorini Dario S.r.l., con sede a Mercato Saraceno (FC). L’aggiudicazione è avvenuta in seguito a una procedura negoziata. L’intervento dal valore complessivo di un milione di euro riguarda la sistemazione di due tratti stradali interessati da fenomeni franosi.

Nel primo tratto dal km 0+050 al km 0+140 è prevista la ricostruzione del rilevato stradale sostenuto da paratia con pali di grande diametro con sovrastante cordolo in cemento armato e guard rail di sicurezza.

Nel secondo tratto al km 0+700 è prevista la ricostruzione della carreggiata stradale mediante l’utilizzo, sul lato di valle, di terre armate con sovrastante guard rail di sicurezza. Sono in corso valutazioni tecniche per la gestione della viabilità e il coordinamento con il cantiere sulla SP 68 “Voltre”, anch’essa oggetto di lavori. Il cantiere sulla SP 102 fa parte dei lavori finanziati dal Commissario straordinario alla ricostruzione per la messa in sicurezza e il ripristino delle strade di competenza della Provincia di Forlì-Cesena, per un totale di 65 milioni di euro (14 le strade nel territorio forlivese).

Roberto Cavallucci, vicepresidente della Provincia di Forlì-Cesena, ha dichiarato: “Con l’affidamento dei lavori sulla SP102 “Giaggiolo - Pian di Spino” abbiamo concluso tutte le procedure per avviare i lavori sulle strade provinciali del territorio forlivese che sono state finanziate con le ordinanze del Commissario alla ricostruzione. Si tratta di un importante intervento che migliorerà la sicurezza di una strada provinciale molto importante per il Comune di Civitella di Romagna”.

Claudio Milandri, sindaco di Civitella di Romagna, ha aggiunto: “L’aggiudicazione degli interventi sulla SP 102 “Giaggiolo - Pian di Spino” è una notizia positiva molto attesa dalla nostra comunità e confidiamo che partano presto i lavori. Ringrazio la Provincia di Forlì-Cesena e tutti gli enti coinvolti per questo importante lavoro, per l’impegno e la collaborazione dimostrati verso il Comune di Civitella di Romagna consapevole che ancora molto rimane da fare per il nostro territorio».