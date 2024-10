Alle ore 9.25 del 13 ottobre la squadra Speleo Alpino Fluviale della sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì e una squadra del distaccamento volontario di Civitella di Romagna sono intervenute in località Seggio nel Comune di Civitella per un soccorso persona. Le squadre dei Vigili del Fuoco, in collaborazione con il personale del Soccorso Alpino Monte Falco e Sanitari del 118 , provvedevano al soccorso e al trasporto in zona sicura di una persona caduta accidentalmente in una zona impervia.