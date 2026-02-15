Civitella. Sistema di videosorveglianza, saranno installate 13 nuove telecamere

Nuovo sistema di videosorveglianza tra Civitella e Cusercoli per rafforzare prevenzione, controllo e sicurezza urbana. Il Comune ha avviato un intervento di potenziamento della sicurezza urbana attraverso la realizzazione di un nuovo sistema di videosorveglianza intelligente, inserito nel progetto territoriale “Smart Land Forlì-Cesena 30.0”. L’iniziativa prevede l’installazione di 13 nuove telecamere di ultima generazione, distribuite tra il capoluogo e la frazione di Cusercoli, con l’obiettivo di migliorare il controllo degli spazi pubblici, supportare le attività della Polizia locale e aumentare la sicurezza percepita dalla cittadinanza. Il sistema sarà basato su una piattaforma cloud avanzata dotata di funzionalità di videoanalisi automatica, in grado di distinguere persone e veicoli, rilevare situazioni anomale e fornire strumenti utili alle attività investigative e di prevenzione. Le nuove tecnologie consentiranno inoltre il monitoraggio dei flussi di traffico e una gestione più efficiente delle situazioni di emergenza. Il progetto comprende anche un software evoluto per la lettura automatica delle targhe, integrato con banche dati nazionali, che permetterà di individuare veicoli non assicurati o non revisionati, segnalare mezzi rubati e rafforzare la collaborazione tra le diverse forze di polizia. «Attualmente i sistemi di videosorveglianza cittadina sono tra i maggiori deterrenti delle attività illecite - dice il sindaco Claudio Milandri - soprattutto per ciò che concerne la microcriminalità, nonché un validissimo aiuto per le attività investigative. Inoltre, aumentano notevolmente il senso di sicurezza percepita da parte della cittadinanza».Le installazioni interesseranno alcune aree strategiche del territorio comunale, tra cui piazzale Enrico Berlinguer, piazza Matteotti, i giardini pubblici, il Santuario della Beata Vergine della Suasia e via Antonio Fratti a Civitella, oltre alla Sp4, l’area del campo sportivo, via dell’Artigianato, Largo Matteotti e i giardini pubblici nella frazione di Cusercoli. Le telecamere saranno installate principalmente sui pali della pubblica illuminazione e collegate tramite rete dati mobile, riducendo l’impatto infrastrutturale e garantendo rapidità di attivazione. «Abbiamo lavorato a lungo su questo progetto -conclude Milandri - per poter ampliare tutte le funzionalità e per mettere in sicurezza le aree più sensibili del territorio comunale e non solo il controllo dei veicoli. Anche le nostre piccole comunità sono profondamente cambiate e ne dobbiamo prendere atto: i cittadini chiedono sicurezza».