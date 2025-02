L’assessora Andrea Cintorino riporta con soddisfazione i numeri di “Forlì che Brilla”: “La quarta edizione ha dato ottimi risultati in termini di affluenza, partecipazione e indice di gradimento. La risposta della città è stata incredibilmente positiva, sia in termini di visitatori e accessi al centro storico, che di partecipazione attiva”.

Nei giorni scorsi l’assessora ha incontrato le associazioni di categoria per illustrare i risultati di quest’ultima: “Partiamo dagli accessi in centro storico: i sette varchi elettronici di FMI hanno rilevato, nei week-end del 30 novembre-1 dicembre, 7-8 dicembre, 14-15 dicembre, 21-22 dicembre, 28-29-31 dicembre 1 gennaio, 4-5-6 gennaio, un totale di oltre 305mila ingressi tra autoveicoli e motocicli. Restano esclusi dal conteggio i pedoni e le biciclette. Nel Magico Borgo di Natale, in Piazzetta della Misura, hanno aderito oltre 32 diverse realtà, tra associazioni, artisti e scuole che hanno deciso di mettere a disposizione gratuitamente il proprio tempo per un totale di 38 proposte didattiche, artistiche e/o creative a favore di famiglie e bambini dall’8 dicembre al 6 gennaio. L’affluenza è stata altissima, 1850 bambini e 3000 genitori, con una media giornaliera di 50 bambini e 80 adulti e picchi fino a 100 bambini e 200 adulti nei fine settimana e nei giorni festivi”.

“Il concorso “Caccia al Biglietto d’Oro” ha fatto il boom - continua Cintorino - 103 negozi aderenti all’iniziativa di cui 10 sponsor che hanno deciso di mettere in palio ben 25 premi a favore dei loro clienti. In totale sono stati distribuiti più di 27.000 biglietti e circa 9.000 praline di cioccolato della Cioccolateria Gardini, contribuendo a valorizzare i prodotti del territorio e le sue eccellenze. Anche sul fronte della comunicazione abbiamo raggiunto risultati importanti: la rassegna è stata pubblicizzata capillarmente in tutta Forlì e nelle province limitrofe, con pubblicazioni online e sui quotidiani locali e nazionali, affissioni, radio e digital marketing. Sui social, i contenuti pubblicati sulla pagina Facebook di Forlì Che Brilla hanno registrato oltre 56.500 visualizzazioni, quelli di Instagram 129.000 visualizzazioni, con quasi 20.000 singoli account raggiunti”.