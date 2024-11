Drammatico incidente stradale lunedì pomeriggio sulla Statale 67, tra Castrocaro e Dovadola. Un uomo di 54 anni ha perso la vita in uno scontro tragico tra la sua auto e una Golf condotta da un 25enne rimasto ferito solo in modo lieve. L’incidente si è verificato all’altezza dell’intersezione con via Virano e la via Nazionale, per cause ancora al vaglio della Polizia locale