Caritas, crescono i bisognosi a Forlì

Nel 2022 si registra un aumento delle persone incontrate, ma anche un incremento degli utenti stranieri e dei senza fissa dimora. Sono questi i dati più salienti inseriti nel “XIV Rapporto sulle povertà e le risorse” della Caritas di Forlì-Bertinoro, che sarà presentato martedì prossimo, alle 18, nella “Sala del Donatore” di Forlì, in via Giacomo della Torre, 7. «Nel 2022 – si legge nell’abstract del Report – gli operatori del Centro di ascolto Buon Pastore di via dei Mille, dedicato a donne, famiglie e anziani, e di Casa Betania, che accoglie gli uomini, hanno incontrato 885 persone». Sebbene il dato sia solo leggermente superiore a quello del 2021, vale però la pena sottolineare che più della metà di questi utenti (443, cioè il 50,3%) si è rivolta alla Caritas per la prima volta. «Si tratta, dunque, di persone che non si erano mai trovate in condizione di bisogno fino a pochi mesi fa». Altro dato da sottolineare è l’incremento degli stranieri rispetto al 2021: su 885 utenti, il 75,3% (ovvero 667 unità) proviene dall’estero. Oltre a questo, il 2022 si segnala anche in relazione alla condizione abitativa: lo scorso anno, infatti, c’è stato un aumento vertiginoso dei “senza fissa dimora” (595 utenti su 885, cioè il 67,2% del totale), che equivale al 45,1% rispetto al 2021. «Questa crescita non è dovuta solo al confronto con gli anni segnati dalla pandemia: il dato, infatti, è superiore anche rispetto a quello del 2019». È importante ricordare anche che, dalla primavera 2022, è attivo il centro di accoglienza straordinario del Corpus Domini, dedicato ai profughi ucraini. «Nel 2022 sono notevolmente cresciuti pure i pasti erogati dalla mensa Buon Pastore, per un totale di 44.409: lo stesso trend di aumento si segnala anche per le famiglie che hanno avuto accesso all’Emporio della Solidarietà di via Lunga, 530, cioè 49 in più del 2021».

In attesa della presentazione del Report 2022, che dovrebbe riferire anche qualche dato attualizzato dell’anno corrente, la Diocesi di Forlì-Bertinoro si prepara alla 7ª Giornata mondiale dei poveri, indetta per domani in tutto il mondo cristiano da Papa Francesco. Il vescovo Livio Corazza alle 11 presiederà la messa nella chiesa di San Nicolò a Meldola, assieme alla locale comunità parrocchiale. La Giornata dei poveri sarà celebrata anche in tutte le parrocchie della Diocesi, con presentazione di testimonianze di carità.